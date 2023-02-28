https://news.day.az/politics/1542237.html Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, о борьбе с реваншизмом практически совпадают - Джейхун Байрамов
Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, о борьбе с реваншизмом практически совпадают - Джейхун Байрамов
Повестка Баку и Москвы о мире в регионе, о борьбе с реваншизмом практически совпадают.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе открытия конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.
По его словам, подписанная в прошлом году декларация с России придала импульс данным отношениям.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре