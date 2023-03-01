Миссия ЕС позволит Армении и дальше не выполнять трехстороннее заявление

В целом это оправдано, что Европейский Союз естественно небескорыстно предлагает свою поддержку и помощь Еревану в противостоянии с Азербайджаном. Было ожидаемо, что рано или поздно от Еревана потребуют каких-то решений в обмен на то, что Армения обратилась к ЕС за поддержкой. Поэтому здесь это (требование выйти из ЕАЭС и ОДКБ - ред.) в принципе выглядит вполне себе логичным шагом.

Об этом в интервью Day.Az заявил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

При этом наш собеседник считает маловероятным, что Армения действительно пойдет на такие шаги.

"Одно дело быть реально частью достаточно продвинутой интеграционной структуры, какой является ЕАЭС, и частью ОДКБ, это все равно в той или иной степени зонтик. Другое дело обменять это на присутствие наблюдательной миссии, которая по сути дела ничего не решает. Я думаю все прекрасно понимают, что миссия ЕС - это только инструментарий, политическая поддержка", - отметил российский политолог.

Что касается кадрового состава миссии ЕС в Армении, эксперт сказал: "С учетом того, что это конфликтная зона, в плане кадрового формирования туда привлекаются люди в той или иной степени с опытом либо участия в вооруженных конфликтах, либо понимающих, что такое безопасность. Поэтому кадровый состав не вызывает вопросов. Вопрос в том, какая будет методология наблюдения, насколько это будет прозрачно, реально ли это является шагом по нормализации отношений".

Притчин подчеркнул, что миссия наблюдения ЕС никаким образом не способствует урегулированию.

"Она в первую очередь нацелена на то, чтобы дать политическую поддержку Армении в переговорном процессе. И тем самым, наоборот, затруднить переговорный процесс. То есть это дает ложную уверенность Армении, что ее переговорные позиции с Азербайджаном усиливаются и значит можно и дальше саботировать имплементацию тех заявлений и решений, которые были приняты в ноябре 2020 года.

Но по факту мы все понимаем, что наблюдатели находятся на территории Армении. Они не обеспечивают безопасность армянского населения в Карабахе. Они не являются частью системы безопасности. ЕС фактически потерял роль медиатора и переговорщика, приняв это одностороннее решение в поддержку Армении. Соответственно, мы отсюда можем делать вывод, что задача ЕС в том числе через эту поддержку, не способствовать переговорному процессу, а добиться своих целей - вытеснить Россию, осложнить жизнь Азербайджану и попытаться укрепиться в той же Армении. Поэтому здесь естественно за каждым таким решением мы ищем какие-то совершенно другие мотивы, нежели те, которые официально объясняются", - заключил Станислав Притчин.

Абдул Керимханов