Формат 3+3 находится под нашим вниманием

Формат 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция) находится под нашим вниманием.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета в Баку.

"Пока было только одно заседание формата 3+3. Грузия отказалась от участия, но мы всегда держим дверь для Грузии открытой", - сказал он.

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