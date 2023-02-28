Заявления о российской угрозе безопасности Армении остаются на совести Пашиняна

Заявление руководителя Армении я оставляю целиком на его совести.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, комментируя заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что военное присутствие России в Армении представляет угрозу безопасности Армении.

Глава российского внешнеполитического ведомства так же заявил, что размещенная в Армении миссия Европейского союза вызывает серьезные сомнения с точки зрения легитимности.

"В том числе вызывают много вопросов ее функция, мандат, продолжительность, добавит ли эта миссия дополнительную ценность усилиям по нормализации армяно-азербайджанских отношений. Игроки за пределами региона хотят действовать не в пользу чего-то, а против кого-то. Мы это видим. Уверен, что стороны, непосредственно вовлеченные в процесс, тоже это видят", - отметил Лавров.