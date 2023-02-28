https://news.day.az/politics/1542250.html Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения - Лавров
Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения - Лавров
Между Азербайджаном и РФ установлены честные отношения.
Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.
"Мы не пытаемся залакировать то, где наши позиции не совпадают. Мы честно высказываем нюансы и решаем их, зато честно. Это и отражено в Декларации", - сказал он.
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