Операции по разминированию проводятся в полном соответствии с международными правилами

Для организации скоординированного осуществления процессов по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создан специальный координационный штаб.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня журналистам заявил главный советник заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента, заместитель руководителя секретариата Межведомственного центра Координационного штаба Султан Гаджиев.

По его словам, штаб осуществляет регулярную деятельность с конца 2020 года.

"10 рабочих групп, действующих при этом штабе, качественно и в скором времени обеспечивают координацию работ, различных процессов, имеющих большое значение.

Естественно, что основным условием осуществления этих процессов является разминирование. Это также необходимо для обеспечения полного безопасного переселения жителей по завершении восстановительных работ. В эту группу входят представители различных структур.

Операция по разминированию проводится в полном соответствии с международными правилами, с применением новейших и современных технологий", - сказал С.Гаджиев.