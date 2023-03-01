Наемники, которых не было

Автор: Лейла Таривердиева

Все, наверняка, помнят фейки о якобы наемниках, воевавших за Азербайджан в 44-дневной войне. Эта тема была мощно раскручена Арменией, Россией, Францией и другими союзниками армянства, стремившимися не только очернить победоносные операции Азербайджанской армии, но и подвести Баку под международное осуждение и наказание за якобы использование террористов. Под раздачу шла также и Турция, которой приписывалась роль организатора доставки этих наемников из Сирии и черт знает откуда еще. Мы помним, с каким многозначительным видом заявлял о наемниках российский МИД, помним его утверждения о якобы наличии доказательства, которые, заметим, так и не были представлены. О наемниках постоянно с гневом упоминали в своих заявлениях Макрон, армянские лоббисты в Конгрессе США. Это была попытка шантажа, которая не удалась.

В Баку всю эту вакханалию воспринимали спокойно и с достоинством. Азербайджанская армия делала свое дело, враг бежал, земли освобождались. И чем явнее было поражение Армении, тем более бессовестными становились фейки. К сожалению, в это армянам удалось втянуть и ООН. Как сообщали армянские СМИ, рабочая группа ООН по вопросам наемников зафиксировала факт их использования Азербайджаном. Ей были представлены некие доказательства. Доказательства совершенно абсурдные, вплоть до якобы обещания турецкого гражданства родственникам террористов в случае их гибели в Карабахе. Армения забросала ООН жалобами, там не смогли остаться равнодушными и выразили, как водится, озабоченность. Сообщается, что ООН направила обвинительные письма Азербайджану и Турции, но ответа от них не дождалась.

На днях рабочая группа побывала в Армении и продолжила там "расследование". В Азербайджан группу так и не пригласили, и она неделю провела в Ереване, встречаясь с армянскими официалами, НПО-шниками и экспертами и выслушивая ахинею. По информации армянских СМИ, были собраны "доказательства", окончательный отчет будет составлен летом.

Между тем, ничего нового обнаружить экспертам ООН не удалось. Обвинение в адрес Баку держится все на тех же двух "сирийских наемниках", которые уже были в период боевых действий представлены рабочей группе в качестве неоспоримых доказательств. Оба этих подставных лица были после войны якобы приговорены гафанским судом к пожизненному заключению. Но почему-то в ходе нынешнего визита встретиться с "сирийцами" членам группы не удалось... Интересно, что визит, если верить армянским СМИ, был запрошен самой рабочей группой ООН. Они пробыли в Армении восемь дней, но так и не смогли встретиться с якобы наемниками, отбывающими пожизненное заключение в Гафане за войну на стороне Азербайджана. Что могло помешать представить двух заключенных иностранцам, которые ради этого и приехали? Может быть, их отсутствие в реальности?

Армянские ресурсы пишут о визите и отчете рабочей группы ООН с большим энтузиазмом, огромные новостные материалы по этому поводу полны вдохновения и цитат ООН-овцев, в адрес Баку, и только под конец говорится о самом главном: встретиться с осужденными не удалось. При этом причина не указывается. Хотя она и так ясна.

Если у членов группы не возникло в связи с этим никаких сомнений, значит, дела представляемой ими организации совсем плохи.

В период 44-дневной войны Президент Ильхам Алиев дал интервью десяткам зарубежных СМИ. И на вопросы касательно мифических наемников всегда отвечал однозначно: где доказательства? Азербайджан, подчеркивал глава государства, в наемниках не нуждается - у нас под ружьем находится 100 тысяч бойцов, не считая резервистов, не считая других военизированных формирований, готовых к бою. Нельзя не напомнить о чуши, которую нес в тот же период в интервью российскому ТВ Никол Пашинян. Это классика жанра и демонстрация полной профнепригодности премьер-министра Армении. По версии армянского агитпропа, псевдо-наемники не только воюют за азербайджанскую армию, но и ходят по азербайджанским городам и селам и устанавливают там законы шариата. И это все говорилось главой республики в прямом эфире российского ТВ...

Тема наемников была подброшена в соцсети за неделю до начала Второй карабахской войны. Армения готовилась к новой агрессии и старалась обеспечить себе заранее пропагандистскую подушку, чтобы было не очень больно падать. Запустил фейк некий сирийский армянин. Затем он был подхвачен армянскими и проармянскими ресурсами. Подкрепила дезинформацию небезызвестная провокаторша Линдси Снелл, и пошло-поехало. Фейк пошел гулять по ведущим мировым СМИ. Как это обычно случается, на Западе армянам поверили сразу и без доказательств. Бывали и проколы. Например, когда отец одного из убитых намного раньше на Ближнем Востоке сирийских боевиков узнал его на фото, выложенном армянами под видом "наемника Азербайджана". Это был, конечно, конфуз, но он никак не повлиял на решимость ведущих держав защитить малютку-Армению от "исламского террора".

Что касается загадочных осужденных в гафанской тюрьме, то их в период боевых действий армянские ресурсы демонстрировали и в профиль, и в анфас. Некие сирийцы Мухраб Мухаммад Аль-Шхери и Юсуф Аль-Абед Аль-Хаджи. Минобороны Армении распространило видео с этими якобы "сирийцами", однако было установлено, что видео на самом деле состоит из склеенных кадров. Кроме того, данные лица оказались курдами, что было выяснено лингвистической экспертизой. Участие боевиков РПК в войне на стороне Армении ни для кого не было секретом, террористы сами с гордостью афишировали свои "подвиги" в соцсетях, а некоторые были взяты в плен азербайджанской стороной. Известно, что накануне войны несколько сот курдских боевиков было завезено в Армению и оттуда на оккупированные территории.

Остается открытым вопрос: почему двое якобы наемников азербайджанской стороны не были представлены рабочей группе ООН? Очень интересно было бы услышать объяснения. Ну правда, представилась такая возможность, почему она не была использована? Террористы умерли, заболели, сбежали, отказались, повесились в камере, попали под амнистию, освобождены условно?

Учитывая изобретательность армянского агитпропа, не удивимся никакой версии. Но наиболее реалистично будет выглядеть только одна - их просто не существовало.