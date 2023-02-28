Гейдар Алиев сыграл по-настоящему объединительную роль в отношениях Азербайджана и России.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе открытия конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках 3-го заседания российско-азербайджанского экспертного совета.

"Считаю своим долгом и считаю за честь воздать должное Гейдару Алиеву, выдающемуся государственному деятелю современности. Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в формировании основ нашего всеобъемлющего стратегического партнерства, а теперь и союзничества. Он прекрасно понимал, будучи мудрым, прозорливым, дальновидным политиком важность отношений с Россией и был инициатором, был двигателем многих важных совместных начинаний. Достаточно отметить его личный вклад в разработку договора 1997 года о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, который и стал первой ступенью к нынешней декларации о союзническом взаимодействии.

Мы договорились приурочить к 100-летию со дня его рождения целый ряд мероприятий, включая выставку в Москве, заседание межпарламентской комиссии. Обширная программа мероприятий предусмотрена и в столицах, и на региональном уровне", - сказал он.