Разминировано 15% территории Карабахского экономического района

15 процентов территории Карабахского экономического района очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам в рамках заседания рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов заместитель специального представителя Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев.

По его словам, территория Агдамского района очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов на 26 процентов, Физулинского района - на 23 процента, Тертерского района - на 15 процентов.