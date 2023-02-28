Помощь, оказываемая зарубежными странами в работах по разминированию, недостаточна

Помощь, оказываемая Азербайджану зарубежными странами в работах по разминированию, пока является недостаточной.

Как передает во вторник командированный в Агдам корреспондент Trend, об этом сказал главный советник отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента, заместитель руководителя секретариата Межведомственного центра Координационного штаба Султан Гаджиев на заседании рабочей группы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов в Агдаме, передает Day.Az.

По его словам, наибольшую поддержку Азербайджану в разминировании оказывают Великобритания, США и Венгрия.

"Есть много стран, которые помогают нашей стране в разминировании. Но этой помощи пока недостаточно", - сказал Гаджиев.