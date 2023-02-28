https://news.day.az/politics/1542321.html Состоялось заседание Российско-Азербайджанского Экспертного совета в формате конференции - ФОТО
Состоялось заседание Российско-Азербайджанского Экспертного совета в формате конференции - ФОТО
28 февраля 2023 года состоялось заседание Российско-Азербайджанского Экспертного совета в формате конференции на тему "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: Стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" с участием министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, третье по счету заседание было организовано Центром анализа международных отношений (ЦАМО) Азербайджана и Российским советом по международным делам (РСМД).
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