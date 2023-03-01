Визит Ильхама Алиева важен с точки зрения азербайджано-турецкого единства и взаимной поддержки

Недавний визит Президента Ильхама Алиева в Турцию имеет большое значение с точки зрения азербайджано-турецкого единства и взаимной поддержки. Президент Азербайджана выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в Турции, Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и братскому народу Турции. Азербайджан и Турция остались верны лозунгу "Один народ - два государства" и показали всему миру, как они могут поддерживать друг друга в такое трудное время.

Об этом в беседе с Day.Az сказал турецкий политолог, профессор факультета международных отношений Университета Сулеймана Демиреля, доктор Тимучин Кодаман, комментируя визит главы нашего государства в братскую Турцию.

По его словам, помощь и поддержка Азербайджана и других тюркских государств очень важны для Турции.

"Эта помощь имеет большое значение и с политической точки зрения. Взаимопомощь еще больше сблизит отношения", - отметил он.

Наш собеседник подчеркнул, что Азербайджан был первой страной, пришедшей на помощь Турции после землетрясения, и сказал, что эта помощь осуществлялась по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Азербайджан стал первой страной, пришедшей на помощь Турции после землетрясения, которое произошло 6 февраля в 10 наших городах. Президент Ильхам Алиев, помимо поручения о помощи, сразу же позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил свои соболезнования. Президент Ильхам Алиев также посетил посольство Турции и выразил свои соболезнования. Следует особо отметить как число спасателей, отправленных для поисково-спасательных работ, так и их самоотверженность", - отметил Кодаман.

Турецкий политолог также обратил особое внимание на поддержку, оказываемую азербайджанским народом.

"Эту самоотверженность нельзя забыть. Я хорошо помню человека, который бросился на помощь своим братьям в Турции, упаковав в свою старую машину кровати и одеяла. Это имеет большое моральное значение. Азербайджан и азербайджанский народ являются для Турции примером братства", - резюмировал Тимучин Кодаман.

Напомним, 25 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию. В этот же день в Стамбуле состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Эльвин Сахаватоглы