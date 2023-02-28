В Азербайджане определены меры по реализации Национального плана действий, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отметим, что сегодня соответствующим распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, был утвержден "Национальный план действий на 2023-2025 годы по борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".