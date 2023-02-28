Число рассмотренных Комиссией по вопросам помилования при Президенте Азербайджана обращений превысило 1000

Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании. Тем самым общее число рассмотренных на заседаниях Комиссии обращений превысило 1000.

Напомним, что согласно распоряжению о помиловании, подписанному в прошлом году, в общей сложности были помилованы 213 человек. 168 человек были освобождены от неотбытой части наказания, срок отбывания наказания 36 человек был сокращен вдвое. Также были освобождены от наказания трое осужденных на условный срок. Кроме того, 6 человек, приговоренных к ограничению свободы, были освобождены от неотбытой части наказания.