В Марокко состоялось мероприятие, посвященное 31-й годовщине Ходжалинского геноцида

Посольство Азербайджана в Марокко совместно с Аппаратом уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана организовало мероприятие в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает во вторник Day.Az, согласно информации посольства, на прошедшем в Рабате мероприятии присутствовали посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, омбудсмены Турецкой Республики, представители марокканских университетов, президент Ассоциации дружбы Марокко-Азербайджан Мохаммед Фагуири и члены ассоциации, а также аккредитованные послы и сотрудники посольств различных стран и представители местных СМИ.

​На мероприятии минутой молчания почтили память жертв Ходжалинского геноцида. Посол Назим Самедов проинформировал о Ходжалинском геноциде, выразил благодарность государствам и международным организациям, продемонстрировавшим солидарность с азербайджанским народом. Посол подчеркнул, что в результате деятельности в этом направлении законодательными органами государств, а также международными организациями были приняты решения и резолюции, осуждающие этот геноцид. Омбудсмен Сабина Алиева довела до внимания, что Ходжалинский геноцид является одним из самых ужасающих преступлений против человечества, во время которого сотни невинных людей были жестоко убиты. Она также затронула вопрос, связанный с проблемой мин, установленных на территориях Азербайджана Арменией в период оккупации, коснулась вопроса, связанного с судьбой 3890 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, подчеркнула, что в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида было подготовлено и направлено в международные и региональные правозащитные организации соответствующее заявление.

​В рамках мероприятия был продемонстрирован фильм о Ходжалинском геноциде, представлена фотовыставка, отражающая трагедию.

​Кроме того, в марокканской прессе была опубликована обширная информация о Ходжалинском геноциде. Ходжалинский геноцид, вошедший в историю как одна из величайших трагедий 20-го века, стал одной из самых кровавых страниц политики этнических чисток и геноцида, проводимой армянскими националистами против азербайджанского народа.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженными силами Армении с участием 366-го мотострелкового полка армии бывшего СССР были зверски убиты 613 жителей Ходжалы. В результате геноцида было убито 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, полностью уничтожено 8 семей. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного из родителей. В ходе этих событий было взято в плен 1 275 человек.