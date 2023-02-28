Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с Сергеем Лавровым

28 февраля 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщили Day.Az в министерстве иностранных дел, сначала состоялась встреча министра Джейхуна Байрамова и министра Сергея Лаврова в формате один на один, затем она продолжилась встречей в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече в расширенном составе обсуждались актуальные вопросы текущей двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущая ситуация в регионе.

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