https://news.day.az/politics/1542377.html Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана - Бахар Мурадова
Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана - Бахар Мурадова
Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления на конференции "Женщины в общественном секторе и современные вызовы".
Она отметила, что каждый должен внести свой вклад в этот процесс.
"Так же, как мы объединились в единый кулак в карабахском вопросе, тем же образом будет реализовываться процесс возвращения на наши исторические земли. В настоящее время экоактивисты доносят правду до мира", - сказала Мурадова.
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