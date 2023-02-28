Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления на конференции "Женщины в общественном секторе и современные вызовы".

Она отметила, что каждый должен внести свой вклад в этот процесс.

"Так же, как мы объединились в единый кулак в карабахском вопросе, тем же образом будет реализовываться процесс возвращения на наши исторические земли. В настоящее время экоактивисты доносят правду до мира", - сказала Мурадова.