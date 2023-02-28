Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана

Мы нацелены на обеспечение наших суверенных прав на всей территории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова во время выступления на конференции "Женщины в общественном секторе и современные вызовы".

Она отметила, что каждый должен внести свой вклад в этот процесс.

"Так же, как мы объединились в единый кулак в карабахском вопросе, тем же образом будет реализовываться процесс возвращения на наши исторические земли. В настоящее время экоактивисты доносят правду до мира", - сказала Мурадова.