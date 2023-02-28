"Юлиус Штрейхер в юбке": циничная провокация Марии Захаровой

Автор: Акпер Гасанов

"В эти дни мы со скорбью вспоминаем о событиях в Сумгаите. Память об этих событиях прошлого- стимул к усилиям, нацеленым на исключение возможности их повторения в будущем", такую запись разместили в телеграм-канале МИД России. Кто является ответственным за этот телеграм-канал? Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Это та самая дама, которая заработала репутацию "Юлиуса Штрейхера в юбке". Поразительно, кстати, как у нее, готовой оправдывать очевидные, всему миру, чудовищные преступления в Украине, хватает цинизма рассуждать о скорби. Впрочем, это часть ее работы. Выполняя которую она заслужила одинаковое презрение что в Баку, что в Ереване, что в Киеве. Сомневаюсь, кстати, что ее любят или уважают все подряд в Кремле. В конце концов и главного редактора Der Stürmer открыто презирали Герман Геринг, Рудольф Гесс, Роберт Лей и Ялмар Шах.

Они заявляли, что он своими непристойными статьями и моральным обликом (Штрейхер активно занимался скупкой конфискованного еврейского имущества) наносит движению гораздо больше вреда, чем пользы. О его корыстолюбии в партии ходили легенды. В 1938 году Йозеф Геббельс неоднократно запрещал его публичные выступления. Такие вот параллели.

Не знаю, занимается ли Мария Захарова скупкой всего ценного из украденного, вывезенного из Украины, но то, что своими действиями она откровенно вредит МИД РФ- очевидный факт. Ведь ее провокация была осуществлена в тот самый момент, когда в Баку с официальным визитом находится непосредственный начальник Захаровой, глава МИД РФ Сергей Лавров.

Какой может быть оценка действий Захаровой в нашей стране? Ответ очевиден- только негативная. Соответственно, все заявления Лаврова, сделанные в Баку, были очернены лично Захаровой. И тут интересно также то, что размещенный на телеграм-канале МИД РФ провокационный текст был переслан посольством РФ в Армении. То есть, российское посольство в РА решило подыграть широкой армянской общественности, которая в эти дни отмечает очередную годовщину событиям, которые были совершены с целью дискредитации азербайджанского народа накануне запуска проекта "миацум"- то есть "воссоединение".

Именно так в советской Армении назвали проект, предусматривающий отторжение от Азербайджана НКАО. И в рамках реализации этого проекта, из Армении насильно выселялись этнические азербайджанцы. Начало этого выселения имело место еще в конце сороковых годов прошлого века, но перед распадом СССР оно получило новый импульс. Достаточно вспомнить о том, что в ноябре 1987 года на азербайджанцев в Гафанском районе Армении совершаются нападения.

А 25 января 1988 года первая волна азербайджанских беженцев из Армении прибыла в Азербайджан. У многих беженцев из Гафанского района были следы от побоев. В Азербайджан они добирались пешком с детьми, причём это было зимой в морозную погоду. Немалую часть из них поселили в двух деревнях Фатмаи и Сарай, в пригороде Сумгайыта. Кроме того, на Сабунчинский вокзал в Баку прибыл поезд, в вагоне-холодильнике везут пятьдесят два трупа азербайджанцев, убитых в Армении.

Вот, кто виноват в конфликте. Вот, кто пролил первую кровь. Но об этом ничего не написала Мария Захарова. Она, кстати, никак не помянула жертв Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Не потому ли, что его соучастниками были военнослужащие 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединенных Сил СНГ, большинство военнослужащих которого потом продолжили службу в РФ?!

Там же, конкретно в городе Пскове, проживает бывший командир 366-го полка Юрий Зарвигоров. И не только он. В России проживает и главный провокатор сумгайытских событий Эдуард Григорян. Это он, назвавшись Ибрагимом, вел за собой толпу. Это его опознали изнасилованные им сестры Межлумян. Это он является тем, на кого сделал ставку КГБ СССР- главный организатор сумгайытских событий.

Об этом красноречиво говорит и то, что имело место категорическое указание первого заместителя председателя КГБ СССР генерала Бобкова Ф.Д. ссылаться на то, что конкретные организаторы массовых беспорядков не установлены. Так, проводя политику "разделяй и властвуй", потакая армянским националистам, КГБ пыталось управлять конфликтом между народами, дабы у руководства СССР была роль арбитра, что позволило бы удержать Азербайджан и Армению в составе Советского Союза.

Этот план КГБ СССР провалился. Как мы помним, руководство СССР потом перешло потом к откровенному преступлению, введя в январе 1990 года советские карательные войска в Баку. Но и это не помогло- азербайджанский народ обрел свободу. Ценой огромного числа жертв и крови. Но, ясное дело, ни о чем этом никогда не напишет и не заявит Мария Захарова. Она продолжает играть роль "Юлиуса Штрейхера в юбке". Который, как известно, тоже не верил в то, что придется отвечать за все написанное и сказанное.