В Баку прошла конференция "Женщины в общественном секторе и современные вызовы"

28 февраля 2023 года прошла конференция под названием "Женщины в общественном секторе и современные вызовы", организованная Государственным комитетом Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей. Мероприятие было нацелено на поощрение участия представителей гражданского общества в общественных процессах в стране, а также усиление их активности в этом направлении.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, открывая конференцию вступительным словом, председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова отметила, что налицо развитие в различных направлениях после исторической победы Азербайджана. Она подчеркнула, что сегодня Азербайджан представляет уникальный пример предотвращения проектов, направленных на сепаратизм и территориальный раздел, которые являются вызовом для всех людей, народов. Отметив приверженность азербайджанского народа мультикультурным ценностям, Мурадова отметила, что представители разных народов в стране живут в духе уважения ценностей друг друга.

Отметив, что основы превращения Азербайджана в признанное в регионе и мире государство связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева, она добавила, что сегодня эта политика продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Говоря о роли институтов гражданского общества в обретении независимости и достижениях Азербайджана, Мурадова отметила, что гражданское общество всегда реагировало на факторы, которые могут представлять угрозу для сегодняшней жизни страны, и в данном контексте женщины наравне с мужчинами приняли активное участие как в государственном строительстве, так и в защите достижений страны.

Председатель комитета добавила, что Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями Общины Западного Азербайджана поставил важные цели и задачи, а также отметила большую важность этого для возвращения западных азербайджанцев на свои исконные земли.

Модератор конференции депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, поприветствовав участников, пожелала успехов в работе конференции. Она отметила, что на конференции будут определены перспективы с учетом стратегических планов в связи с "Большим возвращением", определенных Президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым в соответствии с национальными интересами страны, будет рассказано о роли женщин страны в этих процессах.

Затем были заслушаны выступления.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Хикмет Мамедов рассказал о роли женщин в реализации новых задач на этапе "Большого возвращения". Сделав краткий экскурс в историю, он представил этнографическое описание Зангезура, привлек внимание к национальной идентичности топонимов.

Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, затронув тему исторического архитектурного наследия Западного Азербайджана, рассказала о том, как происходили процессы поэтапного разрушения нашего исторического культурного наследия на этих землях в разные периоды. Она также отметила, что все еще встречающиеся в указанном регионе, несмотря на эту разрушительную политику, проводимую на протяжении многих лет, памятники азербайджанской истории, являются символом нашей привязанности к этим землям.

Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы, особо подчеркнув победу страны в 44-дневной войне, отметила, что продолжением одной из ярких страниц новейшей истории Азербайджана станет концепция мирного возвращения в Западный Азербайджан. Говоря о сказанном Президентом Азербайджана во время выступления 24 декабря, она подчеркнула, что каждое слово, произнесенное главой государства, является для нас самой большой дорожной картой на этом пути. Депутат выразила уверенность в том, что представители каждой неправительственной организации в рамках своих возможностей проявят активность в продвижении карабахских реалий во всем мире, а также в шагах, которые будут предприняты для возвращения в Западный Азербайджан.

Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы в своем выступлении на тему "Средний коридор: мир в регионе" отметил важность нарративов в экономической и общественной жизни. Говоря об участии нашей страны в мирных процессах, происходящих в регионе, он подчеркнул, что Азербайджану удалось превратить трудности географии в преимущество, получить историческое преимущество.

По завершении выступлений состоялись обсуждения по затронутым темам.

Подводя итоги мероприятия, Бахар Мурадова отметила, что преклоняется перед памятью сынов, отдавших свою жизнь за территориальную целостность Азербайджана, перед матерями, которые их воспитали. В заключение, поблагодарив всех выступающих, председатель комитета поздравила всех с наступающими праздниками.