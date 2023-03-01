В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне вместе с КСИР запустили провокацию против Азербайджана. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Русскоязычные каналы в телеграм, связанные с КСИР, разгоняют видео с армянским лоббистом, конгрессменом Эллиотом Энгелем. Казалось бы, с чего иранцам с радостью пиарить американского конгрессмена? А с того, что этот чувачок вдруг заявил, что "Израиль готовит атаку на Иран с территории Азербайджана, и власти этой страны уже дали на это согласие".

Вот такая армяно-иранская любовь к американским конгрессменам. По сути этот дешевый вброс даже комментировать сложно. Откуда какой-то там конгрессмен имеет доступ к высшим эшелонам азербайджанской, или израильской власти? Власти Азербайджана не раз и не два заявляли, что территория страны никогда не предоставлялась и не будет предоставляться для решения чужих геополитических конфликтов.

Больше того, буквально всем в регионе давно известно: для Баку в приоритете исключительно национальные интересы. И тем, кто в Ереване и Тегеране занимается генерацией дешевых информационных вбросов против Баку, следовало бы наконец это понять. Если бы те же армяне и иранцы пустили свою неуемную энергию в конструктивное русло, наш регион был бы намного более стабильным и безопасным.