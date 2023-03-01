Эльнур Мамедов проинформировал Верховного комиссара ООН о ситуации на Лачинской дороге

28 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках участия в 52-й сессии Совета ООН по правам человека встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области прав человека, а также ситуация в регионе и вокруг Лачинской дороги.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.