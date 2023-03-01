https://news.day.az/politics/1542477.html Эльнур Мамедов проинформировал Верховного комиссара ООН о ситуации на Лачинской дороге
Эльнур Мамедов проинформировал Верховного комиссара ООН о ситуации на Лачинской дороге
28 февраля заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в рамках участия в 52-й сессии Совета ООН по правам человека встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.
Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и ООН в области прав человека, а также ситуация в регионе и вокруг Лачинской дороги.
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