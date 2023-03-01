Состоялся очередной раунд политических консультаций МИД Азербайджана и Саудовской Аравии

28 февраля 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях возглавил замминистра Фариз Рзаев, а Саудовской Аравии-заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Хурайджи.

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