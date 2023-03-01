https://news.day.az/politics/1542483.html Состоялся очередной раунд политических консультаций МИД Азербайджана и Саудовской Аравии
Состоялся очередной раунд политических консультаций МИД Азербайджана и Саудовской Аравии
28 февраля 2023 года в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.
Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону на консультациях возглавил замминистра Фариз Рзаев, а Саудовской Аравии-заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Хурайджи.
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