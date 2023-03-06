Баку отобрал у Еревана последний аргумент

Предложение Президента Ильхама Алиева о контрольно-пропускных пунктах на границе было воспринято армянской стороной не с истерикой, а с испугом.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Гетеборгского университета (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

По его словам, предложение о КПП лишает Армению последнего козыря. Армянская сторона постоянно утверждает, что Азербайджан настаивает на экстерриториальном коридоре, хотя на самом деле это не так.

"Во-первых, Азербайджан на этом никогда не настаивал, армянам только показалось. Во-вторых, все, что касается Зангезурского коридора, содержится в Трехстороннем заявлении, которое Международный суд уже признал в статусе международного договора. Если положения документа создают обязательства - и по поводу Лачинской дороги, и по поводу дороги в Нахчыван, значит, это имеет юридическую силу. Если Президент Азербайджана предлагает установку КПП, значит, никакой экстерриториальности Зангезурского коридора не предполагается и дорогу в Нахчыван нужно открывать. А именно этого они делать и не хотят. На мой взгляд, это был очень хороший ход азербайджанского лидера. Он отобрал у армянской стороны последний аргумент и дал понять, что никаких экстерриториальных вопросов нет", - сказал эксперт.

Макили-Алиев уверен, что страх армянской стороны связан именно с Зангезурской дорогой, а не с Лачинской. Дело не в предложении о КПП в Лачине, так как тема Карабаха для Армении стала вопросом второстепенным. Об этом говорят ее дипломатия и отношения с сепаратистами. Самое главное для Армении - это не допустить открытия Зангезурского коридора. Наш собеседник подчеркнул, что понятие "коридор" ошибочно воспринимается как нечто, обязательно имеющее какое-то экстерриториальное содержание. Это вовсе не так. Макили-Алиев также считает открытие Зангезурского коридора неизбежным, потому что это самое рациональное решение транспортного сообщения в регионе.

"Не думаю, что для разрешения оставшихся в Карабахском регионе вопросов существуют какие-то другие методы кроме мирных. Акция экоактивистов - это тоже мирный способ борьбы. Нужно показывать Армении, что у нее нет никаких возможностей уклониться от выполнения своих обязательств. Ни ситуация на Лачинской дороге, ни спровоцированная армянской стороной напряженность на границе не отвечают интересам Армении, которая никак не может выбраться из региональной изоляции. Все, что происходит в последние месяцы, должно, по-моему, убедить Ереван, что пора начинать действовать в соответствии со своими обязательствами.

Азербайджан старается добиться именно этого. Наша проблема в том, что мы столкнулись с нерациональным поведением армянской стороны. Тем не менее, она уже сдает позиции. Медленно, но сдает. Нужно только набраться терпения и продолжать внешнюю политику в том же русле, в котором ее ведет Президент. Наша цель - заставить Армению занять конструктивную позицию. Когда это произойдет, начнутся улучшения в жизни Армении и армян, после чего процесс пойдет намного легче. Нам нужно лишь дождаться переломного момента, когда конструктивизм возобладает над нерациональностью. Я оптимистично настроен, тем не менее, не могу не сказать, что нас ждут непростые времена. Но все это будет намного проще, чем было до осени 2020 года", - сказал доктор международного права.

Лейла Таривердиева