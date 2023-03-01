Состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

С этой целью Рамин Мамедов 1 марта 2023 года встретился в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики, с представителями армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Во встрече принял участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО "AzerGold".

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены. Общественности будет предоставляться дополнительная информация.