https://news.day.az/politics/1542552.html Международная организация по миграции готова поддержать программу "Большого возвращения" на освобожденные земли Азербайджана
Международная организация по миграции готова поддержать программу "Большого возвращения" на освобожденные земли Азербайджана
Международная организация по миграции, исходя из своего опыта, может оказать поддержку первой Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал генеральный директор Международной организации по миграции Антонио Виторино на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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