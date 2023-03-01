Названы места следующих встреч с представителями армянских жителей Карабахского региона Азербайджана

Следующие встречи представителей официального Баку с представителями армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, могут состояться в Баку, Гяндже или Агдаме, передает Day.Az.

Отметим, что сегодня состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджан.

Так, депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. С этой целью Рамин Мамедов 1 марта 2023 года встретился в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики, с представителями армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.