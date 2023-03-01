Новости о встрече между представителями Азербайджана и живущими в Карабахском регионе страны армянами обнадеживают

Новости о встрече в городе Ходжалы между представителями Азербайджана и армянским населением, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана, обнадеживают.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Обсуждения, похоже, были сосредоточены как на насущных проблемах, так и на более широких вопросах", - написал он.

Напомним, что состоялись предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона Азербайджана. С этой целью депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов 1 марта 2023 года встретился в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики, с представителями армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.

Во встрече принял участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и ЗАО "AzerGold".

В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, будут продолжены. Общественности будет предоставляться дополнительная информация.