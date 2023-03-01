https://news.day.az/politics/1542588.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Греции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Греции
МИД Азербайджана выразил соболезнования Греции в связи с железнодорожной катастрофой.
Как передает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД в Twitter.
"Глубоко опечалены ужасной железнодорожной катастрофой, приведшей к десяткам человеческих жертв вблизи г. Ларисса в Греции. Выражаем глубокие соболезнования семьям всех погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши мысли с народом и правительством Греции", - говорится в публикации.
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