МИД Азербайджана выразил соболезнования Греции в связи с железнодорожной катастрофой.

Как передает Day.Az, публикация об этом размещена на странице МИД в Twitter.

"Глубоко опечалены ужасной железнодорожной катастрофой, приведшей к десяткам человеческих жертв вблизи г. Ларисса в Греции. Выражаем глубокие соболезнования семьям всех погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши мысли с народом и правительством Греции", - говорится в публикации.