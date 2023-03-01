Встреча с армянскими жителями - очередной важный шаг Азербайджана для мира и стабильности в регионе

Состоявшаяся 1 марта встреча представителей Азербайджана в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики (г. Ходжалы), с представителями армянскиx жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, является очередным важным шагом Азербайджана для обеспечения мира и достижения стабильности в регионе.

Об этом сообщила в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афат Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, Азербайджан после Отечественной войны последовательно предпринимает необходимые шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе.

"Находясь на Мюнхенской конференции по безопасности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что будут обсуждаться права и гарантии армянского меньшинства в Карабахе. Как сказал глава государства, мы готовы к этому, но с теми представителями армянской общины, которые жили, которые родились и всю жизнь прожили в Карабахе. И целью встречи, состоявшейся 1 марта, является установление именно таких контактов", - сказала Гасанова.

Она отметила, что Азербайджан уверенно идет к своим целям, игнорируя любые вмешательства извне.

"До сих пор против нашей страны проводились грязные кампании с привлечением иностранных медиа и НПО. Но, похоже, что эти кампании, как и многие другие провокации, не дали результатов и потерпели неудачу. Азербайджан после исторической победы в Отечественной войне успешно достигает поставленных целей на дипломатической арене, и проведение этой встречи является очередным дипломатическим успехом нашей страны", - сказала Гасанова.

Отметим, что депутат Милли Меджлиса Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. С этой целью Рамин Мамедов 1 марта 2023 года встретился в городе Ходжалы, в штаб-квартире миротворческого контингента Российской Федерации, временно размещенного на территории Азербайджанской Республики, с представителями армянскиx жителей, проживающиx в Карабахском регионе Азербайджанской Республики. Во встрече принял участие руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов. В группу входят эксперты Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО "AzerGold". В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянскиx жителей Карабахского региона в Азербайджанскую Республику в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.