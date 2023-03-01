https://news.day.az/politics/1542609.html Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта президент Иракской Республики Абдул Латиф Джемаль Рашид прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Ирака встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
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