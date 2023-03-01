Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан

1 марта президент Иракской Республики Абдул Латиф Джемаль Рашид прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирака встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.