Джейхун Байрамов и гендиректор Международной организации по миграции обсудили развитие сотрудничества

1 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Международной организации по миграции Антонио Виторино, находящимся с визитом в стране для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД, в ходе встречи было выражено удовлетворение нынешним уровнем связей сотрудничества между Азербайджаном и Международной организацией по миграции.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, стоящим на повестке международной миграции, а также о перспективах развития дальнейшего сотрудничества в этой сфере.