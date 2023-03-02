Процесс пошел

Автор: Лейла Таривердиева

"Армяне, проживающие в Карабахе, - наши граждане, и мы не намерены обсуждать с той или иной страной, в том числе с Арменией, их судьбу, их будущее. Это - наше внутреннее дело. Мы планируем интенсифицировать консультации внутри нашего внешнеполитического блока и также продолжить неформальные контакты с представителями армянского населения Карабаха. Должен сказать, что такие контакты уже ведутся определенное время. И думаю, что они приведут к полному пониманию основным населением, которое еще проживает в зоне ответственности российского миротворческого контингента, что иного пути как интеграции в азербайджанское общество просто нет".

Эти слова были сказаны Президентом Ильхамом Алиевым в интервью журналистам в Праге в октябре прошлого года. За прошедшие месяцы многое произошло, однако эта позиция ничуть не изменилась. Наоборот, Азербайджан устоял против поднявшихся бурь и показал, что не уступит ни капли своих национальных интересов.

Накануне один из российско-армянских ресурсов пригласил в эфир политолога Андрея Никулина, ожидая, что он как-то поднимет упавший дух армянской общественности. Но Никулин не только не поддержал, но и добавил горечи в пилюлю. Не из симпатий к Азербайджану, а из нежелания показаться дураком. Кто воспримет всерьез эксперта, который в нынешней ситуации станет рисовать армянам радужные картины? Никулин решил остаться реалистом, как бы горько эти реалии не звучали для армян. Азербайджан - гегемон в регионе, Азербайджан силен и без Турции, Баку ни при каких условиях не будет обсуждать Карабах. Вот такую правду пришлось услышать армянам.

Если бы эфир был 1 марта, таких неприятных для армян откровений было бы еще больше, потому что в среду в Ходжалы состоялась первая встреча контактной группы из Баку с представителями армянского меньшинства Карабахского региона Азербайджана. На ней в качестве посредников присутствовали представители РМК. Кадры со встречи облетели все СМИ и соцсети. И по фото можно безошибочно определить, кто является хозяином положения.

Азербайджанская сторона назначила ответственного за контакты с армянской общиной, им стал депутат Рамин Мамедов. Во встрече, прошедшей в штабе РМК, приняли участие также руководитель группы по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов Масим Мамедов, эксперты Минэкологии, Госслужбы по имущественным вопросам при Минэкономики и ЗАО "AzerGold". Состав контактной группы говорит о том, какие вопросы стоят на повестке, простора для фантазии не остается. И еще добавим, что ее руководитель - сам уроженец Агдеринского района.

По тем или иным поводам контакты имели место пару раз после войны, но впервые об этом сообщается так открыто и подробно, что говорит о том, что процесс уже отлажен и организован. То есть решение о встрече не было принято внезапно, в зависимости от каких-то срочных факторов и событий. Думается, группа была сформирована уже давно, но контакты тормозились Варданяном. Об этом деятеле и поставленных перед ним задачах сказано достаточно, повторяться не стоит. Тем более, что он лишился "должности" и больше изображать из себя лидера армянской общины не может. Нельзя сказать, что те, кто находится в сепаратистской верхушке, чем-то лучше Варданяна, но есть один момент: Рубик работал на внешние интересы и был направлен сюда для того, чтобы остановить начавшийся процесс. В Баку это прекрасно видели и понимали. Поэтому на полях Мюнхенской конференции по безопасности Президент Ильхам Алиев однозначно и достаточно ультимативно указал Рубику на дверь. Это заявление, прозвучавшее перед международной аудиторией, не оставило никаких иллюзий у авторов проекта "Варданян". Вскоре он лишился своей игрушечной "должности", и в Ханкенди сегодня стараются его имени не упоминать, чтобы не раздражать азербайджанскую сторону. До прибытия Варданяна появились первые ростки понимания армянской общиной неизбежности и позитивности интеграции в азербайджанское общество. Теперь, когда ультиматум Баку выполнен, все нужно начинать заново, так как "госминистр" успел наломать дров.

Неправильно связывать сегодняшнюю встречу с визитом Сергея Лаврова. В ходе переговоров в Баку, наверняка, были разглажены какие-то шероховатости, но договоренность о контактах с армянской общиной была достигнута давно, возможно, даже до явления Варданяна. Неслучайно же он, став "госминистром", начал расправляться с представителями сепаратистской верхушки, выступавшими за контакты с Баку. Дошло до того, что о необходимости контактов заговорил даже такой тип, как Самвел Бабаян. Более дальновидным ясно, что ни возврата к прошлому, ни преломления ситуации в армянских интересах не будет, и чтобы им разрешили остаться, надо постараться изменить линию поведения.

Российские миротворцы, можно сказать, впервые за два с половиной года пребывания на азербайджанской земле, наконец, занялись тем, для чего были сюда приглашены. Не секрет, что РМК прилагал усилия для недопущения контактов, и было бы наивным полагать, что миротворцы действовали по собственной воле. По этой причине контактная группа не могла приступить к работе - не прорываться же ей было с оружием, в конце концов. Наступил момент - прорвались, и без применения оружия.

Российская сторона в ноябре 2020 года получила прекрасную возможность продемонстрировать свою нужность региону (не армянам, а именно региону). Эта возможность была проигнорирована, что стало большой ошибкой, потому что все будет идти в том русле, какое наметил Баку. У других же акторов есть только два варианта - вписаться в это русло, либо уйти. Сомневающихся отсылаем к тому самому интервью российского политолога, с которого мы начали. Оно далеко не проазербайджанское, оно отображает констатацию горьких для Армении и ее союзников реалий экспертом, приглашенным в эфир совсем для других целей.

Баку все-таки дожал ситуацию и получил нужный результат. Первая встреча прошла в Ходжалы. Это не значит, что штаб РМК станет неизменным местом контактов сторон. Как сообщается, не исключено, что в дальнейшем они могут состояться в Баку, Гяндже, Агдаме, других городах страны и даже без участия РМК. Азербайджан большой и места для встреч достаточно. Наилучшим местом, думается, был бы Агдам. Агдаму уготована роль крупнейшего города Карабахского региона, к которому перейдут и функции административного управления. Очень правильно будет встречаться с представителями местной армянской общины именно здесь. Хотя бы для того, чтобы у армянского населения постепенно сформировалось правильное понимание административных границ пространства, на котором им предстоит жить вместе с азербайджанцами. Это пространство очерчено границами Карабахского экономического района. Сюда вернется азербайджанское население, и армяне должны понимать, что выбора у них нет. Никаких варданяновских "рядом, но не вместе". Вместе - это дар, которого армянская община, если уж говорить откровенно, не заслужила. Когда-то азербайджанский Карабах был армянами уничтожен, но азербайджанцы сегодня протягивают им руку для добрососедства. Можно ли встретить подобное где-то еще в мире? Вряд ли.

Несмотря на провокации, на информационные кампании против Азербайджана в зарубежных СМИ, на распространяемые инсинуации, процесс все-таки идет. Встреча в Ходжалы это показала очень четко. После победоносной войны Баку может больше не полагаться на настроения и капризы внешних игроков и сам решает, как и о чем разговаривать со своими гражданами армянской национальности. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Карабах - это внутреннее дело Азербайджана, и сегодня мы видим, как этот принцип претворяется в жизнь. Очень умело, последовательно, без лишних эмоций, по-деловому и упорно.

Процесс развивается также в урегулировании межгосударственных отношений с Арменией. В отличие от внутренней повестки, тут Баку приходится постоянно преодолевать вмешательство внешних акторов и провокации, без которых отношения двух стран были бы еще два года назад урегулированы. Тем не менее, дело, хоть и со скрипом, но движется и здесь.

Азербайджанская сторона не даст процессу снова остановиться и заморозиться. В этом можно не сомневаться.