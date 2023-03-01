Сахиба Гафарова и вице-президент Кубы обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги - ФОТО
1 марта спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с вице-президентом Республики Куба Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью, в ходе встречи была обсуждена роль парламентов двух стран в развитии отношений между нашими странами, шла речь о ситуации вокруг Лачинской дороги и было отмечено, что Армения заинтересована в дальнейшем использовании Лачинской дороги в незаконных целях под предлогом ложных утверждений о "блокаде" и "напряженной гуманитарной ситуации".
Было подчеркнуто, что Армения должна воздержаться от такого деструктивного поведения и предпринять реальные шаги для подписания мирного соглашения.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре