Джейхун Байрамов обсудил с замглавы МИД Ирана атаку на посольство Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, находящимся в Азербайджане для участия в саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе встречи обсуждалась работа по повестке саммита Движения неприсоединения в Баку, а также вопросы, вытекающие из предательской террористической атаки на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Министр Джейхун Байрамов отметил важность выявления виновных, организаторов и заказчиков предательского нападения на Посольство Азербайджанской Республики в Иране и их соответствующего наказания.

Еще раз подчеркнув важность выполнения обязательств, вытекающих из "Венской конвенции о дипломатических сношениях", министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что обеспечивать защиту зданий дипломатических представительств, а также их сотрудников от любых нападений является обязательством принимающей стороны.

Министр подчеркнул, что детали теракта и видеосъемка Азербайджаном тщательно изучены, следствие в этом направлении продолжается, и что Ирану необходимо ответить на ряд вопросов азербайджанской стороны, относительно террористического акта.