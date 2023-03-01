Отмечено 105-летие Военного института имени Гейдара Алиева

1 марта руководящий состав Министерства обороны принял участие в мероприятии, посвященном 105-летию Военного института имени Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, перед началом мероприятия министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов ознакомился с условиями, созданными в новом спортивном комплексе на территории Военного института.

Министру обороны было доложено, что в комплексе созданы все условия для совершенствования физической подготовки курсантов и занятий всеми видами спорта.

Затем состоялось мероприятие, посвященное 105-летию Военного института.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступивший на мероприятии ректор института генерал-майор Физули Салахов обстоятельно рассказал об истории, основных направлениях деятельности военно-учебного заведения и достижениях выпускников.

Было отмечено, что героизм, проявленный выпускниками института, всегда высоко ценился руководством страны. 7 выпускников были удостоены звания "Национальный Герой Азербайджана", 46 - звания "Герой Отечественной войны", 43 выпускника - высшего воинского звания "генерал".

Выступив на мероприятии с участием офицеров, курсантов и профессорско-преподавательского состава Военного института, министр обороны генерал-полковник З.Гасанов рассказал о реформах, проводимых в армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о важности профессиональной кадровой подготовки и работе в области военного образования. Было отмечено, что включение в арсенал Азербайджанской Армии современного вооружения и военной техники нового поколения ведущих армий мира находится под личным контролем Верховного Главнокомандующего. Отметив, что создание системы оперативного управления из единого центра, наличие новых воинских частей коммандо, обладающих высокой боеспособностью, является результатом продолжающихся реформ в армии, министр подчеркнул, что в армейском строительстве постоянно применяются новые подходы, более эффективные методы и приемы, современные военные инновации.

Отметив историческую значимость победы в Отечественной войне, министр подчеркнул, что образцы героизма и мужества, проявленные воспитанниками Военного института в боях, были высоко оценены Верховным Главнокомандующим.

Было отмечено, что адаптация программы подготовки военных специалистов в Институте к программам, применяемым в военных школах Национального университета обороны Турецкой Республики, является одним из важных шагов в направлении подготовки профессиональных офицерских кадров в Азербайджанской Армии.

Генерал-полковник З.Гасанов пожелал курсантам успехов в учебе и дальнейшей службе, дал конкретные поручения должностным лицам по организации системы военного образования на более качественном и высоком уровне.

После мероприятия министр обороны пообедал с курсантами, поинтересовался их нуждами и ответил на их вопросы.