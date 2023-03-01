https://news.day.az/politics/1542671.html Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОЭС - ФОТО
Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОЭС - ФОТО
1 марта 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, находящимся с визитом в стране.
Как сообщили Day.Az в среду в министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждались вопросы реализации стратегии и программ организации в период председательства Азербайджана в ОЭС, а также продвижение взглядов "ОЭС-2025", сотрудничество в рамках ОЭС.
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