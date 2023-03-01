https://news.day.az/politics/1542675.html Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО
1 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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