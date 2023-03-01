Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджан

1 марта Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.