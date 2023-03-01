Между IOM и Азербайджаном существует плодотворное сотрудничество

Международная организация по миграции (IOM) и Азербайджан осуществляют весьма плодотворное двустороннее сотрудничество не только по вопросам в сфере миграции, но и в плане той решающей роли, которую Азербайджан играет на международной арене, в системе Организации Объединенных Наций и на региональном уровне.

Об этом сказал в среду Trend генеральный директор IOM Антонио Виторино, передает Day.Az.

"Доказательством этого является и подписанное сегодня соглашение о региональном центре миграции, в котором будут проводиться тренинги для должностных лиц в странах региона с целью повышения их возможностей решать проблемы в сфере миграции", - сказал он.

Виторино добавил, что он очень рад сотрудничеству с правительством Азербайджана, а также выразил готовность к поддержке программ, которые правительство осуществляет, в частности в области борьбы с торговлей людьми, а также в плане содействия возвращению внутренне перемещенных лиц в их родные места.

По его словам, IOM имеет большой опыт в плане возвращения внутренне перемещенных лиц и может оказать техническую помощь правительству страны в этих вопросах.

"Мы занимаемся этим во многих странах мира, и мы можем предоставить Азербайджану наш опыт и техническую помощь", - сказал гендиректор.