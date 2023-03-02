Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл в Азербайджан

В Азербайджан прибыл президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

Как передает Day.Az, об этом Ч.Кёрёши сообщил в своем Twitter-аккаунте.

"В Баку меня тепло встретили министр энергетики Парвиз Шахбазов и глава постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшар Алиев. Я счастлив посетить передовую страну в области зеленой трансформации", - говорится в твите.