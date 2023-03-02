https://news.day.az/politics/1542718.html Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл в Азербайджан - ФОТО
Президент Генеральной Ассамблеи ООН прибыл в Азербайджан - ФОТО
В Азербайджан прибыл президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.
Как передает Day.Az, об этом Ч.Кёрёши сообщил в своем Twitter-аккаунте.
"В Баку меня тепло встретили министр энергетики Парвиз Шахбазов и глава постоянного представительства Азербайджана в ООН Яшар Алиев. Я счастлив посетить передовую страну в области зеленой трансформации", - говорится в твите.
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