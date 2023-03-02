Госпогранслужба Азербайджана назвала число задержанных нарушителей границы за январь 2023 года

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана в течение февраля 2023 года продолжила мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщили в четверг Day.Az в ГПС Азербайджана, за нарушение государственной границы были задержаны 34 человека, 18 из которых граждане Азербайджана, 11 - граждане Пакистана, по одному гражданину РФ, Доминиканской Республики, Конго, а также два гражданина Афганистана.

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