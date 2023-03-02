https://news.day.az/politics/1542760.html В феврале при пересечении границы было задержано более 250 лиц, находившихся в розыске - ГПС
В феврале при пересечении границы было задержано более 250 лиц, находившихся в розыске - ГПС
В феврале 2023 года в результате мер по борьбе с преступностью, Государственной пограничной службой (ГПС) Азербайджана был задержан и передан в соответствующие органы 251 человек, из числа разыскиваемых правоохранительными органами Азербайджана.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в ГПС Азербайджана.
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