Председатель Генассамблеи ООН высоко оценил роль резолюции Азербайджана по продвижению вакцинации

Резолюция "Об Обеспечении приемлемой цены, равной, своевременной и универсальной доступности к вакцинам против COVID-19", выдвинутую от имени членов Движения неприсоединения по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, явилась важным инструментом для формирования сотрудничества, направленного на борьбу с коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши, выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19.

В своей речи Кереши отметил, что COVID-19 стал самым большим кризисом здравоохранения за всю историю, и это обуславливает важность Саммита, проходящего в Баку.

Он добавил, что единственным способом победить болезнь является сотрудничество между странами.

В этом контексте он отметил, что Движение Неприсоединения является важным элементом в рамках борьбы с глобальной пандемией благодаря большому количеству стран-участников и их широкой географии.