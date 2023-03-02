Президент Туркменистана поблагодарил Президента Ильхама Алиева за вклад в развитие ДН

Цели Движения неприсоединения, продвигающие равенство и справедливость, являются ключевыми в рамках борьбы с пандемией и необходимо создать платформу для восстановления торговых связей и преодоления пандемии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Выступивший на саммите Президент Бердымухамедов поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за проведение саммита и высоко оценил вклад Азербайджана в функционирование Движения неприсоединения.

Президент Туркменистана также призвал создать единый информационный банк патогенов, который оказал бы содействие в вопросе предотвращения новых угроз. Также он призвал продолжать тесное взаимодействие с ВОЗ в силу ее успехов в борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

Бердымухамедов также добавил, что борьба с болезнью возможна только при условии мира. В данном контексте он призвал страны способствовать установлению мира и устранению конфликтных ситуаций.