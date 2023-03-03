Президент Ильхам Алиев вдохнул жизнь в Движение неприсоединения

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Бесспорно, ныне мир столкнулся с очень непростой ситуацией. Мировое сообщество поглощено тяжестью стоящих перед ним проблем и наступающим будущим. Мы видим, что простые люди, лидеры общественного мнения, яркие представители народов обращаются к современникам, к международному сообществу с призывом о том, что надо противопоставить вызовам четкую позицию, чтобы не дать воцариться паузе или хаосу.

Можно понять беспокойство людей, переживающих за сегодняшние проблемы и за будущее. Но одними переживаниями проблем не решить. Нужны конкретные действия. В этом плане пример Азербайджана является очень поучительным и результативным. Страна развивается сама и вносит огромный вклад в международную интеграционную программу. Как председатель Движения неприсоединения Азербайджан предлагает модели для развития и для пополнения запасов прочности нашей всеобщей безопасности. Роль Президента Ильхама Алиева тут бесспорна и заслуживает большого пиетета.

Наша страна приняла Движение неприсоединения от Венесуэлы, находившейся в сложной ситуации из-за внутриполитического кризиса и внешнего давления. США стремились осуществить государственный переворот в этой стране, и Николасу Мадуро было не до того, чтобы эффективно осуществлять свои функции на посту председателя Движения. Это был момент истины, когда он с большой надеждой передал эстафету Президенту Ильхаму Алиеву. Он понимал, что его на этом посту будет заменять дееспособный национальный лидер, представитель международной элиты, пользующийся большим уважением среди коллег, и, наконец, деятельный и инициативный руководитель. Все ожидания оправдались - азербайджанский лидер на посту председателя Движения неприсоединения провел огромную работу и проявил большую инициативность, мобильность и креативность.

Эта структура, помимо того, что она объединяет 120 стран, является еще и надеждой для многих чувствительных категорий населения в разных странах. Это масса обездоленных людей, которые постоянно ожидают участия международных структур в их нелегкой судьбе. Как раз в то время, когда ВОЗ объявила о наступлении пандемии, Президент Ильхам Алиев показал блестящий пример, я бы даже сказал мастер-класс, как нужно выходить из кризисов, как позиционировать, находить приемлемые решения для трудных проблем. Сначала он созвал саммит тюркоязычных государств, а затем саммит Движения неприсоединения в лице контактной группы с участием 40 стран и крупнейших международных и региональных организаций. Ильхам Алиев показал, что нельзя оставлять слабые страны и их общества один на один с такой серьезной проблемой. Азербайджан сам оказал в этой ситуации помощь десяткам стран, а также инициировал активизацию помощи международных структур. Инициатива оказалась очень востребованной и своевременной. Состоялась специальная сессия Генассамблеи ООН, по инициативе Президента Азербайджана была проведена конкретная работа, направленная на оказание действенной помощи страждущим.

Азербайджан на посту председателя Движения неприсоединения успешно, уверенно и поступательно ведет линию инициативности. И это дает свои плоды. Сегодня на повестке вопрос превращения Движения в авторитетную и действенную международную организацию. Опыт в этом плане у Азербайджана есть. Как известно, недавно Совет сотрудничества тюркоязычных государств превратился в Организацию тюркских государств. Роль Азербайджана в этой трансформации очевидна и очень благородна. То есть наша страна имеет такой опыт и может приложить его и к развитию ДН. Думаю, что концептуальные подходы и представления Президента Ильхама Алиева на этот счет пойдут на пользу организации.

После Азербайджана председателем станет Уганда. Но тут важно не то, кто возглавит структуру. Важно, что Президент Ильхам Алиев вдохнул жизнь в Движение неприсоединения, в эту огромную структуру. Как-никак, 120 стран это больше половины мира.

Выступая на саммите, Президент Азербайджана призвал ООН играть более заметную и эффективную роль на международной арене и указал некоторые пути этого достичь. В частности, высказался относительно Совбеза. Глава государства очень правильно отметил, что состав СБ напоминает о прошлом, но не отражает современные реалии, поэтому он должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым. Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, постоянные места в СБ должна иметь Африка.

Мировое сообщество выросло и в численности, и в понимании проблематики сегодняшних дней. И пять стран не могут нести такую трудную миссию, как выполнение всех программ, решение всех задач и проблем мира. Мне кажется, правильно говорят, что миром правят умные идеи. Но, с другой стороны, выдвинуть хорошую идею это одно, а объединить вокруг ее реализации многих - это уже другое. Президент Ильхам Алиев по обоим направлениям действует четко и дальновидно. Думаю, недалек тот день, когда мы увидим результат реформ внутри Движения неприсоединения, ОИС и под сводами ООН. Условия для этого созрели.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения, на мой взгляд, более чем результативное. Многие народы и элиты так называемого третьего мира убедились в том, что не важна география, важен настрой, важно выдвигать инициативы и идеи, вносить эффективные рекомендации для решения болевых проблем повестки. Не случайно Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с Ильхамом Алиевым заявил, что в нынешней сложной ситуации поднять уровень Движения неприсоединения посильно только Азербайджану. Думаю, пора мировым державам, их высокомерным политическим элитам обратить внимание на то, как успешно позиционируют себя новые страны, решающие не только свои проблемы, но и подключающиеся к решению актуальных задач, касающихся мирового сообщества и его будущего.

В этом плане председательство Азербайджана можно квалифицировать как очень успешное. Многие участники саммита в Баку говорили об этом. Президент Ильхам Алиев не перестает приятно удивлять не только свой народ, но и мир тем, что мыслит объемно, видит далеко и, самое главное, имеет рациональный взгляд на действующее положение вещей. Безусловно, этот опыт Азербайджана имеет очень большое значение в международном плане. Уганда, которая возглавит ДН после нашей страны, думаю, вооружится идеями и методологией Ильхама Алиева. И тоже будет себя успешно проявлять на столь важном посту.