Саммит в Баку является важной площадкой

Габон благодарит Азербайджан за успешную организацию саммита в Баку. Данная площадка является важным инструментом для преодоления возникшего кризиса.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказала выступающая в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 вице-президент Габона Роз Кристьян Рапонда.

Вице-президент отметила, что последствия пандемии ощущаются до сих пор. Глобальная пандемия трансформировалась из кризиса здравоохранения и стала также кризисом, угрожающим экономике и торговле.

Представитель Габона добавила, что преодоление экономических проблем является важным элементом, без которого невозможна эффективная борьба с пандемией. В данном контексте она отметила важность принципа справедливости.

Роз Кристьян Рапонда призвала страны ДН продолжать многостороннее взаимодействие для устранения экономических проблем. Она отметила важность платформы для решения широкого спектра вопросов, которые могут оказать содействие развитию отношений между странами.