Премьер Алжира поблагодарил Президента Ильхама Алиева за организацию саммита ДН

Алжир благодарит Президента Азербайджана Ильхама Алиева за вклад в развитие Движения неприсоединения и организацию саммита в Баку, который является важным шагом в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман.

Бенабдеррахман добавил важность данного саммита и выразил готовность своей страны содействовать в борьбе с глобальной пандемией. Глава правительства Алжира отметил, что справедливое распространение вакцин является важным условием для эффективной борьбы со смертельным заболеванием.

В контексте борьбы с последствиями пандемии, Алжир готов оказать поддержку и присоединится к существующим инициативам для ускорения экономического восстановления стран-участников ДН.

В заключении он отметил важность сотрудничества в вопросах безопасности, как одного из основных условий для гарантирования эффективности мер по борьбе с пандемией.