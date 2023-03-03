Вторая мировая давно закончилась, и Совбезу ООН пора меняться

О необходимости реформ Совета Безопасности ООН говорится давно. Предоставить постоянное членство в СБ предлагается разными сторонами Индии, Бразилии, Японии. Есть предложения от мусульманских государств. Неоднократно выказывался в этом плане и Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он не раз отмечал, что Организация исламского сотрудничества должна иметь постоянного представителя в Совбезе. С учетом того, что мусульманские страны - это почти 60 государств с населением около полутора миллиардов человек, предложение заслуживает очень серьезного отношения. Как и предложение о постоянном членстве Движения неприсоединения в лице страны-действующего председателя организации.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя высказывания, прозвучавшие в выступлении Президента Ильхама Алиева на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 на тему глобального восстановления после пандемии. Напомним, что в своем выступлении, помимо темы пандемии, глава государства коснулся необходимости повышения роли Движения неприсоединения, реформирования ООН и других актуальных моментов международной повестки.

С учетом того, что вопрос реформирования ООН пока из тупика не вышел, ничего, к сожалению, не меняется, отметил Расим Мусабеков. Все идет по-старому. Хотя очевидно, что такая реформа необходима, потому что когда создавался Совет безопасности ООН, в мире было полсотни государств.

"В тот период доминирование стран, победивших во Второй мировой войне, и наделение их статусом постоянных членов СБ с правом вето имело смысл. Но в новом современном мире, где число членов ООН достигло почти 200, проявились новые центры силы, в том числе экономической силы, такая реформа с более широким представительством регионов и конфессий, имеет смысл. Как быстро этот процесс будет реализован, сказать сложно. Особенно учитывая рост конфронтации, в связи с чем возможность реформирования пока что мне представляется достаточно слабо. Такие решения должны приниматься согласованно, а мы сегодня наблюдаем, как мир вместо консолидации распадается, как и в годы холодной войны, на противостоящие друг другу стороны", - сказал Мусабеков.

Комментируя заявление главы государства в адрес Франции, наш собеседник отметил, что Президент Ильхам Алиев высказал ту горькую правду, которую в Париже предпочитают не слышать. Франция постоянно, к месту и не к месту старается поучать других, хотя неплохо бы временами заглядывать в зеркало и вспоминать о собственном колонизаторском прошлом и настоящем.

"Франции есть, за что просить прощения у стран, которым она нанесла колоссальный ущерб, а не выходить с претензиями быть моральным судьей для других стран.

Это очень аргументированный ответ нашего Президента на попытки Франции поучать других. Пусть сначала взглянет на свое собственное прошлое и настоящее.

Многие в мире, думаю, под этим заявлением главы Азербайджана подписались бы.

Лейла Таривердиева