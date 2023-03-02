ДН приобрело мощный голос благодаря Азербайджану

Благодаря усилиям Азербайджана Движение неприсоединения приобрело мощный голос в глобальной повестке в области здравоохранения.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал выступающий в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по COVID-19 заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Беларусь высоко ценит приверженность Азербайджана развитию сотрудничества между странами, отметил Петришенко. Он также выразил благодарность Азербайджану и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за высокий уровень организации саммита.

Петришенко отметил эгоистичность и неадекватность подхода ряда стран к вопросу сотрудничества в сфере здравоохранения, которая является угрозой для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Заместитель премьер-министра отметил, что Беларусь готова к установлению более тесного сотрудничества со странами Движения по широкому спектру вопросов, включая здравоохранение.

Отметим, что 2 марта в Баку проходит Саммит Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, в котором принимают участие главы государств и правительств около 70 стран, президенты Боснии и Герцеговины, Туркменистана, Узбекистана, Ирака, Ливии; вице-президенты Кубы, Габона, Танзании; премьер-министры Алжира и Кении; высокопоставленные представители различных стран, а также руководители международных организаций - генеральный секретарь Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили, генеральный директор Международной организации по миграции (МОМ) Антонио Виторино, генеральный директор Женевского отделения ООН Татьяна Валовая, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества Хусрав Нозири, министры, заместители министров, послы и другие официальные лица.