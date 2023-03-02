https://news.day.az/politics/1542908.html Проверена боеготовность танковых частей Азербайджанской армии - ФОТО - ВИДЕО
Проверена боеготовность танковых частей Азербайджанской армии - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом подготовки на текущий год, проведены мероприятия по проверке боевой готовности танковых подразделений Азербайджанской армии.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на мероприятиях, состоявшихся на общевойсковом полигоне, были успешно выполнены проверочные и контрольные упражнения по управлению боевыми машинами и уничтожению целей условного противника.
В мероприятиях, проводимых в целях поддержания высокого уровня боевой готовности и дальнейшего совершенствования индивидуальных навыков членов экипажей, военнослужащие успешно выполнили все поставленные задачи.
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