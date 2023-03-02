Предсмертные конвульсии иранского режима

Автор: Мехти Ахмедзаде

Иранский режим в своем репертуаре. Теперь муллы, в рамках антиазербайджанской пропаганды и истерии, закрыли Центр азербайджановедения, действовавший при университете города Тебриз (Южный Азербайджан). Об этом было объявлено на странице центра в соцсетях.

Согласно информации, правящий режим прекратил деятельность Центра и усилил давление на его членов. В частности, два члена центра - Хади Гейдари Азад и Ибрагим Ахмедпур - были арестованы 27 февраля.

Режим мулл и ранее преследовал членов этого центра. Несколько лет назад студентка факультета сельского хозяйства и земледелия Тебризского университета Афсана Токир была арестована и подвергнута пыткам.

Тем временем, в Азербайджане действуют Культурный центр посольства Ирана, ряд ирановедческих центров, и сотни иранских магазинов. Никто не притесняет иранцев. Похоже, что Тегеран делает все возможное, чтобы в конец испортить отношения с Баку без повода. Отношения между двумя соседними странами всегда складывались достаточно непросто. Баку всегда стремился к добрососедству и строил большие планы на сотрудничество, а получал в ответ радикальную религиозную пропаганду, поддержку сепаратизма, антигосударственную деятельность и попытки дестабилизации азербайджанского общества. Тегеран всегда вел политику "шаг вперед и два назад" по отношению к нашей стране. Кроме двуличия, мы ничего не увидели.

После Второй Карабахской войны иранский режим искал любые поводы, чтобы помешать положительным процессам на Южном Кавказе. Абсурдность обвинений и заявлений, которые мы услышали, не оставили в этом сомнений. Плюс постоянные и неугосающие протесты, в частности в Тебризе, против режима ввели его в панику.

Тут напомним, что в сентябре 2022-го года Армения и Иран договорились открыть кафедру армяноведения в южно-азербайджанском Тебризе. Была достигнута также договоренность о реализации программ по обмену студентами и специалистами, осуществлении совместных исследовательских проектов, различных академических и культурных инициатив.

В этом году в том же самом Тебризе откроется армянское консульство. Конечно, Иран большой и консульство Армении могло быть открыто где угодно, но его местом была назначена именно столица иранского Азербайджана. Шаг, конечно, продуманный. Кстати, и иранское консульство в Армении открылось на исторических азербайджанских землях - в Гафане (Зангезур). Здание было явно не готово к эксплуатации, о чем свидетельствует его вид. Еще в августе армянские СМИ сообщали, что в 2022 году здание вряд ли удастся достроить, так что открытие переносится на будущий год. В общем, спешат как могут.

Режим мулл не питает любви к Тебризу и живущим там азербайджанцам. Можно сказать боится. Не секрет, что азербайджанцы составляют одну из самых больших этнических групп ИРИ и играют важную роль в политике, экономике, военном деле, культуре и искусстве страны. И никто не сможет этого изменить. Никакой режим, никакая смена власти, никакая религиозная группа, находящаяся у власти - никто не сможет изменить или выкорчевать роль азербайджанцев в Иране из истории.

Впрочем, закрытие Центра азербайджановедения и дружба с Арменией не исправит ситуацию для муллократии в лучшую сторону, так же как и предыдущие совершенные глупые шаги. Любые эти попытки только наносят вред самому Ирану.